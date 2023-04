Udine, il video di un pendolare in stazione: passano i mezzi militari diretti in Ucraina

Sta diventando un caso il video realizzato da un pendolare friulano l'altro pomeriggio, in stazione a Udine, che immortala il passaggio di un convoglio con semoventi di artiglieria, diverse decine di pezzi, quali forniture militari destinate all?Ucraina. Video che in questi giorni rimbalza di telefono in telefono, e nei social di molti. A confermare il contenuto del carico, transitato sul binario 1 attorno alle 14, è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani, citando fonti del ministero della Difesa. Si tratta di semoventi di artiglieria su cingoli M109, che fanno parte di pacchetti di forniture militari all?Ucraina deliberati dal Governo Draghi e che vengono consegnati in queste settimane.

01:01