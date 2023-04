Vespe, a Udine il 15esimo raduno nazionale

Quindicesima edizione per il raduno nazionale città di Udine. Come da tradizione sono state centinaia le Vespa arrivate in città da tutto il Nord Italia, dall’Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Svizzera e dal Belgio. Il via quest’anno da parte gli organizzatori è stato dato in via Savorgnana, in centro storico. Giornata baciata dal sole per un giro che ha portato i vespisti alla scoperta delle colline di Prepotto e di Dolegna del Collio. L’evento è stato promosso dal Vespa Club Udine. (Video di Alessandro Cesare)

02:43