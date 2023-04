Bagni unisex: protesta al liceo Grigoletti del blocco studentesco

PORDENONE. «Bagni unisex? Fuori servizio per mancanza d’identità»: è il cartello su una simbolica porta all’ingresso del liceo Grigoletti.

Protesta il Blocco studentesco di Pordenone per le «priorità discutibili della preside, oltre alla scelta di inserire i bagni neutri anche la carriera alias nel nuovo ordinamento scolastico. Una scelta – recita la nota di Bs Pn – che vuole imporre il pensiero unico finalizzando l’omologazione dell’individuo andando a sminuire l’identità della persona.

L’ideologia gender – dice la nota – non dovrebbe essere presente nella scuola nella forma in cui va a imporsi senza possibilità di opposizione.

Il Blocco studentesco non può accettare la decisione, da sempre siamo a difesa e a sostegno dell’individualità di ogni persona, però come valore e non come negazione della complessività».