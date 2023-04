Con l’auto fuori strada, feriti papà e due bambine

BASILIANO. Ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada: il bilancio è di un uomo trasportato in ospedale con ferite serie e due bambine che hanno riportato soltanto ferite lievi.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 17 aprile lungo la ex provinciale 61, a Basiliano, all'altezza del "curvone" che conduce a Nespoledo di Lestizza.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Udine, un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le tre persone ferite: l'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie; le due bimbe sono stati trasportate, con l'ambulanza, sempre nella struttura Udine, per la cura di lesioni lievi.

Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.