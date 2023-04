Operaio si ferisce a una mano mentre pulisce una fresa: trasportato in ospedale in elicottero

GEMONA. Un grave infortunio sul lavoro si è verificato verso le 12.30 di lunedì 17 aprile a Gemona, in via Trasaghis, in un cantiere edile, dove un operaio di 52 anni, originario dell’Albania, si è procurato un profondo taglio alla mano sinistra mentre era impegnato nella pulizia di una fresa.

L’uomo, dopo l’allarme lanciato dai presenti al numero unico 112, è stato accompagnato in elicottero all’ospedale di Pordenone, dove c’è un reparto specializzato nella chirurgia della mano.