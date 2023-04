Udine sceglie il sindaco: affluenza in calo, persi 5.854 elettori. Si vota fino alle 15

Cala l’affluenza alle urne. Rispetto a 14 giorni fa, quando però si votava anche per le regionali, sono andati a scegliere il sindaco 5.854 elettori in meno. Un calo quasi fisiologico, che si ripete con regolarità quando si rende necessario il ballottaggio.

Al primo turno, quando in corsa c’erano quattro candidati (oltre a Pietro Fontanini e Alberto Felice De Toni che si sfidano al ballottaggio, anche Ivano Marchiol che ha deciso di appoggiare il candidato del centrosinistra e Stefano Salmè che invece ha invitato i suoi elettori a non andare alle urne, ma alcuni dei suoi candidati si sono poi schierati con il centrodestra e il primo cittadino uscente) l’affluenza si era fermata al 54% con 43.499 votanti su 80.650 aventi diritti. Ieri alle 23 avevano esercitato il loro diritto in 29.095, ossia il 36 per cento.

Alla chiusura dei seggi di due domeniche fa invece l’affluenza aveva raggiunto il 43% con 34.949 schede compilate. Il calo è quindi di 7 punti percentuali. Alle 12 di ieri avevano votato in 9.636 (il 12%) al primo turno in 11.351 (il 14%), alle 19 in 24.206 (il 30%) mentre alla stessa ora di due domeniche fa erano stati 28.942 (il 36%).

Cinque anni fa, quando gli udinesi erano chiamati a scegliere tra Vincenzo Martines e Pietro Fontanini, al ballottaggio avevano partecipato 37.920 cittadini, il 47,2%, ma in quella occasione si votava in una sola giornata, il 29 aprile. Il confronto più indicativo quindi può essere quello con il 2013.

In quella circostanza, sempre con l’accoppiata regionali - comunali al primo turno, al ballottaggio tra Furio Honsell e il compianto Adriano Ioan erano andati a votare la domenica in 27.814, ossia il 35,11% mentre tenendo in considerazione anche i voti del lunedì si era arrivati al 48,4% con 38.338 voti espressi. Al primo turno (il 21 e 22 aprile 2013) avevano votato 47.978 udinesi divisi ossia il 60,57%. Dieci anni fa, quindi, tra primo e secondo turno erano andati “persi” poco meno di 10 mila voti, il 12%.

Questa volta, se il trend di ieri dovesse essere confermato anche oggi, lo scarto tra primo e secondo turno sarà più ridotto. Ma è anche vero che, guardando all’affluenza del primo turno, sempre rispetto al 2013, quest’anno sono andati a votare 4.479 aventi diritto in meno, il 6% dell’elettorato.

Cinque anni fa al ballottaggio avevano votato 37.920 persone (8.010 in meno del primo turno) il 47,2% e Fontanini era stato eletto sindaco con 18.830 voti (211 in più del primo turno), il 50,37%. Se anche questa volta al ballottaggio dovessero votare 8 mila udinesi in meno per diventare sindaco basterebbero 17.750 voti. Al primo turno Fontanini si è fermato al 46,25% con 19.524 voti, De Toni al 39,7 con 16.762 voti, Marchiol al 9,24% con 3.903 voti e Salmè al 4,81% in virtù delle 2.029 preferenze.