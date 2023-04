Usa una smerigliatrice e si ferisce a una mano: un 50enne in ospedale

GEMONA DEL FRIULI. Un uomo, 50enne, si è ferito gravemente a una mano mentre stava utilizzando una smerigliatrice in una ditta a Gemona del Friuli.

L’infortunio è avvenuto nella mattinata di lunedì 17 aprile. L’uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, mentre stava operando con una smerigliatrice si è procurato una profonda e grave lesiona a una mano.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.