Ballottaggio Udine, Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco: la festa nel suo quartier generale

Ore 16.05. Esplode la festa in piazza XX Settembre a Udine, il quartier generale di Alberto Felice De Toni. L'ex rettore è il nuovo sindaco: ha battuto l'uscente e candidato di centrodestra Pietro Fontanini. Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale di affluenza definitiva rilevata alle 15 per il turno di ballottaggio, attestatasi al 44 per cento (35.604 votanti su 80.650 elettori, di cui 16.863 uomini e 18.741 donne). I seggi sono stati chiusi alle 15 e al momento sono in corso le operazioni di scrutinio (Video di Christian Seu)

00:15