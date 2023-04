Comunali di Udine, il commento di Vidoni (Fratelli d'Italia): "Faremo un'opposizione senza sconti"

Luca Vidoni, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia, commenta la sconfitta di Pietro Fontanini: "La coalizione di centrodestra ha fatto bene al primo turno. Faremo un'opposizione senza sconti e non faremo passi indietro su alcune tematiche come la sicurezza in città" (Videointervista di Alessandro Cesare)

01:17