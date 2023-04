De Toni nuovo sindaco di Udine, l'alleato Marchiol esulta: «C'è stata un'intesa programmatica, la città ha scelto il futuro»

«Udine ha saputo rispondere, ancora una volta, sul futuro della città. Ci hanno detto che tipo di città volevano e ci hanno consegnato il mandato di fare un accordo con chiari progetti». Sono le parole di Ivano Marchiol, il candidato di Spazio Udine che al primo turno ha raccolto il 9 percento e che ha sostenuto la coalizione di Alberto Felice De Toni, eletto sindaco di Udine. «Possiamo tornare in pista come città organizzata, moderna, pronta per il futuro. C’è stata un’intesa programmatica tra me e De Toni, non solo parole, ma progetti». Vedremo Marchiol in giunta? «Pacta sunt servanda», chiosa il consigliere comunale. (Video intervista a cura di Christian Seu)

01:33