Elezioni a Udine, il direttore del MV Mosanghini: "Ecco perchè De Toni ha battuto Fontanini"

Alberto Felice De Toni, sostenuto dalle liste Partito democratico, Azione-Italia Viva Renew Europe, De Toni sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, è stato eletto sindaco di Udine nel turno di ballottaggio con 18.576 voti pari al 52,85 per cento. Il primo cittadino uscente, Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia e Unione di Centro, ha ottenuto 16.573 voti pari al 47,15 per cento. Il direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, analizza i motivi che hanno decretato la vittoria di De Toni (videoproduzioni Petrussi).

02:33