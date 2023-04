Elezioni comunali, Moretuzzo: "Complimenti alla squadra, Udine ha dimostrato la sua autonomia culturale"

Cambia la geografia politica dei comuni capoluogo in Friuli Venezia Giulia. Alberto Felice De Toni, ex rettore e candidato per il centrosinistra è il nuovo sindaco di Udine. “Ancora una volta la città ha dimostrato di avere una sua autonomia intellettuale e culturale e di scegliere il cambiamento”, ha detto Massimo Moretuzzo, consigliere regionale e candidato governatore per le Regionali dello scorso 2-3 aprile. “Il percorso fatto da Alberto Felice De Toni in queste settimane è stato apprezzato da tutti i cittadini e cittadine. Complimenti a tutti, buon lavoro a tutta la squadra” (Videointervista a cura di Christian Seu)

00:54