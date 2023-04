Prefabbricato utilizzato come deposito degli attrezzi in fiamme a Resia

RESIA. Vigili del fuoco al lavoro, nella tarda serata di lunedì 17 aprile, a Resia, nella frazione di Oseacco, per spegnere le fiamme che hanno avvolto una casetta prefabbricata utilizzata come deposito per gli attrezzi. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei soccorritori.

La prima chiamata al 112 è arrivata intorno alle 20, la seconda non più tardi, per facilitare le operazioni di ripristino della viabilità lungo la strada regionale 42 dove il sindaco di Resiutta e un assessore di Resia hanno bloccato il traffico ai due semafori di entrata e di uscita dalla valle, per agevolare l'accessibilità dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.



Nessuna persona è rimasta ferita e coinvolta coinvolta nell'incendio. Sono stati allertati anche i carabinieri di Moggio per gli accertamenti del caso.



«Un ringraziamento particolare a nome di tutta la comunità ai vigili del fuoco – dichiara il sindaco di Resia Anna Micelli – prontamente intervenuti per l ennesima volta su un incendio in valle. Si chiederanno indagini approfondite alle autorità competenti visti gli ultimi episodi accaduti. Non dimentichiamoci che a fine febbraio un altro principio di incendio è maturato a San Giorgio e l'anno scorso la valle è rimasta isolata ben 10 giorni a causa dell'incendio doloso del Monte Staulizze».