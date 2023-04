Gli rubano la bici mentre festeggia l’elezione del sindaco a Palazzo D’Aronco: ritrova solo una ruota e se la porta al bar

UDINE. Nella notte dell’incoronazione di Alberto Felice de Toni a sindaco di Udine accade anche che ti rubano la bicicletta mentre sei alla festa organizzata dal nuovo primo cittadino a palazzo D’Aronco.

E’ quanto successo all’udinese Nicolas che lunedì 17 aprile, per nulla scoraggiato da quanto capitatogli, verso mezzanotte si è tranquillamente presentato in un locale del centro con la ruota in mano, l’unica parte della bicicletta rimastagli. «L’avevo legata a un palo fuori dal palazzo».

Nicolas, come detto, si trovava nel salone del Popolo dopo l’esito del ballottaggio mentre i ladri, sfruttando la confusione gli portavano via la bicicletta: un modello del valore di circa 300 euro, appena acquistato. «Farò denuncia», ha anticipato il derubato, facendo buon viso a cattiva sorte..