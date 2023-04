Mittelfest indaga l'inevitabile tra danza, musica e teatro

Si interroga sul tema dell'inevitabile la 32esima edizione di Mittelfest, il festival internazionale in programma dal 18 al 21 maggio e dal 21 al 30 luglio a Cividale. Si parte con Mittelyoung, a maggio, con nove spettacoli selezionati, under 30, per dare spazio ai più giovani. A luglio, poi, spazio a Mittelfest con 29 progetti artistici provenienti da 12 Paesi, con 14 prime assolute o nazionali e 7 produzioni e coproduzioni. Mittelfest presenterà anche un inedito ritratto di Marlene Dietrich e un omaggio a Italo Calvino nel suo centenario, per la voce di Vinicio Marchioni, come spiega Giacomo Pedini, direttore artistico del Mittelfest: "Il tema dell'edizione 2023 ruota attorno al destino, siamo costretti ad essere trascinati dagli eventi. Ma c'è margine per ognuno di noi per intervenire? Mittelfest prosegue il suo modo di raccontare tutto questo attraverso teatro, musica e danza". (video intervista di Oscar D'Agostino)

02:21