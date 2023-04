Youpol, l'app della Polizia in lingua friulana contro bullismo, droga e violenza domestica

Un aiuto tecnologico per essere più vicini ai cittadini. Si chiama Youpol la nuova app della Polizia di Stato contro bullismo, droga e casi di violenza domestica che la Questura di Udine, in collaborazione con l'Arlef, ha deciso di promuovere con un video illustrativo in lingua friulana. L'invito è chiaro: "Se sei vittima o testimone di episodi di bullismo, traffico di droga o violenza domestica invia una segnalazione in maniera semplice e veloce, scrivendo un messaggio e aggiungendo, se disponibili, anche foto e video". Uno strumento digitale che aumenta anche i servizi a disposizione dell'utente, compreso quello della chat online per dialogare direttamente con gli operatori di polizia. (video Questura di Udine)

01:04