Investita da un autobus, anziana trasportata in ospedale

PORDENONE. Una donna di circa 80 anni di età è stata soccorsa dal personale medico infermieristico, nel pomeriggio di mercoledì 19 aprile, per le ferite riportate dopo essere stata investita da un autobus all’intersezione tra via Molinari e piazzale Duca d'Aosta.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la corriera ha urtato la donna, che è caduta rovinosamente a terra.

Immediata la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, con gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) che hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica provenienti da Pordenone.

L’anziana, sempre rimasta cosciente, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata poi trasportata con l'ambulanza, con il medico dell'automedica a bordo, all'ospedale Santa Maria degli Angeli per un trauma cranico e una ferita a un braccio. La paziente è stata ricoverata con traumi giudicati di media gravità.