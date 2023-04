Omicidio Luca Tisi, fermate due persone: sono state accompagnate in Questura

UDINE. Due persone sono state fermate per l’omicidio di Luca Tisi, il 58enne senzatetto ucciso sabato mattina, 16 aprile, nella galleria dell’ex cinema Capitol. Al momento non si conoscono altri dettagli: i due sono stati portati in Questura a Udine per accertamenti. Un uomo, che avrebbe tentato la fuga, è stato fermato questa mattina, mercoledì 19 aprile, in via Tiberio Deciani dove abita, davanti agli occhi di molti passanti. Sono in corso le perquisizioni della polizia in uno degli appartamenti della palazzina del civico 16. Sul posto anche la polizia scientifica.

Le parole di una vicina

«Questa mattina mi è suonato il campanello, intorno alle 9.30, e quando mi sono affacciata dalla finestra ho visto un ragazzo straniero che mi chiedeva aiuto e che voleva salire da me. Io gli ho detto di no e lui si è allontanato lungo la via. Poi è stato fermato». Barbara Braidic abita in via Deciani, proprio vicino al civico 16 dove si stanno concentrando le perquisizioni e le analisi della polizia e dove «di solito ci sono le finestre chiuse». Ancora sconosciuta l’identità del uomo: «Io non so chi sia, mai visto prima. Sembrava cercasse qualcosa»

Le indagini

Già nelle scorse ore il cerchio investigativo, infatti, si è stretto attorno a una persona. Anche se gli inquirenti hanno lasciato aperto anche gli altri possibili scenari che si sono andati delineando in questi giorni grazie a centinaia di accertamenti effettuati in tutta la città, tra perquisizioni, ricerche e sequestri.

Stando alle primissime indicazioni, si potrebbe trattare – il condizionale è d’obbligo – di un uomo piuttosto giovane che abita in città e che in passato ha avuto ben poco, se non nulla, a che fare con le forze dell’ordine.

Un individuo che era in bicicletta e che, in un orario considerato compatibile con quello in cui è stato commesso il delitto, è stato inquadrato mentre si allontanava dalla galleria dell’ex cinema Capitol da una telecamera montata sul palazzo.

Un “occhio elettronico” che avrebbe ripreso, di sguincio, anche un pezzetto di strada. Grazie a un lavoro certosino, setacciando anche altri sistemi di videosorveglianza presenti del quartiere, gli uomini della Squadra mobile – che stanno lavorando sotto la guida del vice dirigente Ferdinando Valvano e con il coordinamento del sostituto procuratore Lucia Terzariol – hanno ritrovato quello stesso ciclista anche in altre inquadrature.

E così, al termine dell’ennesimo confronto, è stata possibile anche l’identificazione di una persona che, da quanto si è potuto apprendere, può essere definita un insospettabile.

Luca era vivo alle 4.30 del mattino

Si tratterebbe quindi di un delitto premeditato, studiato per essere portato a termine nell’orario in cui la galleria di piazzale Osoppo è meno frequentata e nel momento in cui la vittima, nel pieno del sonno, sarebbe stata più vulnerabile.

Un’azione feroce compiuta da una persona che è arrivata sul posto – tra via Ermes di Colloredo, viale Volontari della Libertà e via San Daniele – determinata e armata. Così al momento appare agli esperti l’omicidio del 58enne. Erano circa le 5.30 quando una ragazza che abita in quei palazzi, appena uscita di casa per andare al lavoro, ha notato il corpo insanguinato e ha dato l’allarme, anche richiamando l’attenzione dell’addetto alla vigilanza che era in servizio quella notte e che era stato assunto di recente dai residenti dell’edificio Alpi 2 per prevenire eventuali furti (sia per alcuni segni lasciati sulle porte, sia perché attualmente intorno all’edificio c’è un’impalcatura che potrebbe favorire azioni ladresche).

Chi era Luca Tisi

Luca Tisi, il 58enne ucciso a Udine, era nato a San Vito al Tagliamento ed era originario di Zoppola. Il padre, scomparso diversi anni fa, era un medico di base che operava in paese, molto apprezzato dalla comunità; la madre – che vive ancora a Zoppola – era un’insegnante, a sua volta stimata.

La coppia ha avuto tre figli: Luca e un suo gemello, oltre a un altro maschio, che risiede fuori regione. Tisi aveva tagliato i legami col paese d’origine una trentina d’anni fa, compiendo una scelta di vita che l’aveva portato ad allontanarsi dalla famiglia. Non sono molti, quindi, a Zoppola, a ricordarsi di lui. Era invece molto amato e benvoluto dai volontari della Croce Rossa e della Caritas e dai vicini del condominio Alpi.