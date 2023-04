Scontro con un’auto, motociclista ferito

MERETO DI TOMBA. Un uomo è stato soccorso dai sanitari nel pomeriggio di mercoledì 19 aprile per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Mereto di Tomba, nella frazione di Pantianicco, lungo via Caterina Percoto.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, si sono scontrati una moto e una auto. Nell'impatto il centauro è stato sbalzato ed è finito malamente a terra.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione dei mezzi incidentati e alla messa in sicurezza del tratto stradale.

Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo ferito che è stato trasportato, con ferite giudicate di media gravità, in ambulanza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: il motociclista è arrivato al nosocomio friulano in condizioni stabili e cosciente.