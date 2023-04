Delitto Tisi, parla l'esercente che conosce uno dei due fermati: «Un tipo particolare»

Il pizzaiolo Alberto De Chirico aveva visto le due persone fermate martedì sera. Uno di loro era entrato alla pizza al taglio, come faceva sempre. Aveva ordinato un trancio e una birra. Ci era entrato con il volto coperto da un passamontagna per fare uno scherzo al proprietario. Che non riesce ancora a credere che possa essere stato lui l'autore dell'omicidio di Luca Tisi, il 58enne senzatetto trovato morto, all'alba di sabato 15 aprile, in una galleria di Udine, con evidenti segni di aggressione sul corpo. «Veniva spesso qui - dice -. So che al momento non aveva un lavoro. In passato aveva lavorato come cameriere in alcuni locali di Udine. Un tipo un po' stravagante, certamente. Andava a correre spesso a petto nudo con le cuffie e cantava per strada ma non avrei mai pensato che potesse fare del male a qualcuno». (videointervista di Viviana Zamarian)

03:22