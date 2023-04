Omicidio Tisi, le perquisizioni della polizia in via Deciani a Udine

Due persone sono state fermate per l'omicidio di Luca Tisi, il 58enne senzatetto ucciso sabato mattina, 16 aprile, nella galleria dell?ex cinema Capitol. Al momento non si conoscono altri dettagli: i due sono stati portati in Questura a Udine per accertamenti. Un uomo è stato fermato questa mattina, mercoledì 19 aprile, nella zona di via Tiberio Deciani dove abita, davanti agli occhi di molti passanti. Sono in corso le perquisizioni della polizia in uno degli appartamenti della palazzina del civico 16.

