Omicidio Tisi, parla una residente in via Deciani: "Un uomo mi ha citofonato prima di essere fermato"

«Questa mattina mi è suonato il campanello, intorno alle 9.30, e quando mi sono affacciata dalla finestra ho visto un ragazzo straniero che mi chiedeva aiuto e che voleva salire da me. Io gli ho detto di no e lui si è allontanato lungo la via. Poi è stato fermato». Barbara Braidic abita in via Deciani, proprio vicino al civico 16 dove si stanno concentrando le perquisizioni e le analisi della polizia e dove «di solito ci sono le finestre chiuse». Ancora sconosciuta l’identità del uomo: «Io non so chi sia, mai visto prima. Sembrava cercasse qualcosa»

Videointervista a cura di Luana de Francisco

