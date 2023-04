Bambino travolto dal portone di casa, ricoverato in ospedale

SAN GIORGIO DI NOGARO. Un bambino è stato soccorso, nella serata di giovedì 20 aprile, per le ferite riportate a seguito di un incidente domestico che si è verificato in un’abitazione a San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento il piccolo è stato travolto da un portone.

Dopo la chiamata giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Struttura operativa regionale di emergenza sanitaria (Sores) hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso.

Il bimbo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a bordo dell’elicottero del pronto interventomedico, in condizioni serie ma stabile e sempre cosciente.—