Adunata alpini, lo striscione di Afds e Ana: “Uniti per donare”

«Alpini e donatori di sangue sono il rovescio di una stessa medaglia: nel momento del bisogno sono sempre presenti». Questo lo spirito che ha portato Afds e Ana a stringere un patto in vista dell’Adunata nazionale di Udine, in programma in città dall'11 al 14 maggio, realizzando uno striscione largo una decina di metri con la scritta “Uniti per donare” impressa sui colori delle due associazioni, verde per le penne nere, rosso per i donatori. Lo scoprimento dello striscione è avvenuto ieri in piazza Libertà alla presenza del presidente dell’Afds Udine, Roberto Flora, del presidente dell’Ana Udine Dante Soravito de Franceschi, del sindaco Alberto Felice De Toni e del prefetto Massimo Marchesiello. Sul posto anche diversi volontari delle due associazioni. «La collaborazione tra le nostre due realtà esiste da anni - ha detto Flora - e per questo abbiamo voluto sancire questa unità d’intenti e di valori con lo striscione. Anche perché all’interno della nostra associazione ci sono due sezioni di alpini, quella di via Riccardo di Giusto e quella della Julia donatori». (servizio di Alessandro Cesare)

