Adunata degli alpini a Udine, Trenitalia metterà a disposizione 122 treni straordinari

UDINE. In occasione della 94esima Adunata nazionale degli Alpini, in programma a Udine dall'11 al 14 maggio, Trenitalia - società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane - ha reso noto che nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio saranno 122 i treni straordinari che si sommeranno ai 115 dell'offerta ordinaria, per un totale di 237 treni.

L'iniziativa è stata presa in collaborazione con la Regione Fvg e l’Associazione nazionale alpini. Verranno così intensificati i collegamenti da e per Udine con Tarvisio, Pordenone, Treviso, Venezia, Cervignano, Gorizia e Trieste nelle principali fasce orarie del fine settimana.

Nel dettaglio le corse disponibili sabato 13 saranno 48 con Mestre, 43 con Trieste, 18 con Carnia, 16 con Cervignano. Domenica 14, saranno 45 con Mestre, 42 con Trieste, 14 con Carnia, 13 con Cervignano. Trenitalia ha precisato che potenzierà anche i servizi a terra prolungando gli orari di apertura della biglietteria e del servizio di assistenza nella stazione di Udine e in quelle delle principali località regionali.

Infine, Trenitalia raccomanda di acquistare per tempo il biglietto, sia per l'andata che per il ritorno e di utilizzare esclusivamente i treni prescelti.