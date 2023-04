Auto finisce in un fossato pieno d’acqua, ferita la conducente

CHIONS. Una ragazza di circa 28 anni è stata soccorsa questa mattina dai sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Chions, nella frazione di Taiedo, all’intersezione tra le vie del Bando e Cesena.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pordenone), la conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura che è finita in un fosso con acqua a bordo strada. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

La giovane è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo della vettura ed è stata aiutata a raggiungere la strada da alcuni passanti che hanno anche chiamato il Numero di emergenza Nue112. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'automedica proveniente da Pordenone.

La ragazza è stata presa in carico dal personale medico infermieristico che poi l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale di San Vito al Tagliamento.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale sanitario provvedendo alla rimozione del mezzo incidentato.