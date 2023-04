Due cicliste ferite durante una manifestazione sportiva

Due donne sono state assistite nella giornata di venerdì 21 aprile per le ferite che hanno riportato a seguito di incidenti che si sono verificati in bicicletta durante una manifestazione sportiva che si tiene in questi giorni a Maniago e a Montereale Valcellina.

Per l'evento, gli organizzatori hanno attivato un posto medico avanzato con due medici, un infermiere e soccorritori sul posto, e la disponibilità di tre ambulanze. I sanitari si sono coordinati con gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) per l'ottimale gestione delle emergenze sanitarie.

Durante gli allenamenti, sono rimaste ferite due atlete: si tratta di due cittadine straniere di 53 e 26 anni di età.

La prima ha riportato un trauma cranico per una caduta accidentale dalla bici che si è verificata sul ponte di Ravedis, tra Maniago e Montereale. È stata trasportata all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza della manifestazione.

La seconda atleta ha riportato un trauma facciale dopo aver perso il controllo della bicicletta e aver impatto contro un muro: ha perso conoscenza per qualche istante. È accaduto nel centro di Maniago e la giovane è stata trasportata all'ospedale di Spilimbergo con l'ambulanza a disposizione della manifestazione.