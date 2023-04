Guida un minibus con 19 stranieri a bordo, fermato per eccesso di velocità: al posto della patente esibisce una foto sul telefonino

UDINE. Sono state le funzionalità dell’apparecchiatura denominata “Street Control”, in dotazione su tutti i mezzi della Polizia stradale - che consente agli operatori, da una lettura ottica della targa dei veicoli in transito, l’immediato accertamento presso le banche dati di Polizia e utilizzato soprattutto per individuare quelli che guidano privi di copertura assicurativa o senza aver revisionato il veicolo – a permettere di smascherare diverse irregolarità sulle strade friulane .

In particolare, la Polizia stradale di Udine dall’inizio dell’anno, 85 servizi specifici lungo le arterie autostradali e le principali strade della provincia, durante i quali sono stati controllati 12.400 veicoli.

Dalle verifiche effettuate sono state riscontrate 184 violazioni al codice della strada, in particolare 6 veicoli sono risultati privi di copertura assicurativa e 91 veicoli mancanti della prescritta revisione periodica.

I controlli, che verranno rafforzati in occasione dell’avvicinarsi delle festività del 25 aprile e 1 maggio, erano stati intensificati durante il periodo pasquale e avevano portato tra l’altro al controllo di un minibus con targa albanese. Il veicolo era stato fermato in A23 direzione Tarvisio-Udine all’interno dell’area di Servizio di “Campiolo Ovest” e risultava trasportare 19 passeggeri.

Il conducente non era in grado di esibire fisicamente la patente di guida, infatti mostrava agli operatori di Polizia solamente una foto che aveva sul proprio smartphone. Inoltre risultava non solo sprovvisto della carta conducente, che consente di registrare i tempi di guida e di riposo, la velocità e la distanza percorsa dal veicolo, ma aveva inserito altre due card appartenenti a terze persone.

Gli veniva pertanto contestata la guida senza patente e il mancato inserimento della carta conducente, oltre ad altre infrazioni tra cui il superamento del limite di velocità.

Il lavoro della Polizia Stradale, attraverso i controlli che pone in essere costantemente, sarà sempre di più finalizzato ad aumentare la sicurezza sulla strade, e delle persone trasportate, proprio anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie a disposizione.