L’Ue all’unanimità ferma il Prošek. Lizzi: così si tutela il vino italiano

Le menzioni tradizionali, come Prošek, non possono evocare Denominazioni di origine protetta, come Prosecco. Lo specifica a chiare lettere l’emendamento al nuovo regolamento sulle Dop e Igp approvato, all’unanimità, in commissione Agricoltura dell’Europarlamento.

L’europarlamentare leghista, Elena Lizza esulta, in fondo è stata anche la sua battaglia: «La Lega – spiega – ha difeso il comparto agricolo e il vino italiano sui tavoli europei, a salvaguardia delle nostre eccellenze come Prosecco e aceto balsamico».

La questione si protraeva da tempo e l’Italia aveva sempre assicurato che non avrebbe lasciato nulla di intentato per difendere il Prosecco nel caso in cui la Commissione avesse dato il via libera alla menzione tradizionale per il Prošek croato, vino bianco passito imbottigliato in alcune isole della Dalmazia.

Il divieto

Il divieto riguarda anche norme nazionali, come nel caso della controversia sull’aceto balsamico sloveno e cipriota. «In Commissione agricoltura abbiamo votato la proposta di Regolamento sulla revisione delle Indicazioni geografiche, fondamentale per l’Italia in quanto protagonista con il maggior numero di prodotti agroalimentari riconosciuti dall’Unione» spiega Lizzi non senza precisare che «l’obiettivo del regolamento, resta quello di valorizzare specificità, qualità e protezione internazionale, al fine di evitare pratiche di contraffazione sul mercato stimate in 75 miliardi di euro annui solo in Europa».

E così «nella proposta di regolamento la Lega ha inserito due emendamenti per vietare l’utilizzo di un termine come menzione tradizionale che rappresenta già un’indicazione geografica di un altro Stato membro: in questo modo, agli Stati sarà vietato evocare le indicazioni geografiche di altri Stati membri». L’europarlamentare friulana spiega inoltre che «sul ruolo dell’Euipo, l’Agenzia per la proprietà intellettuale, abbiamo limitato il trasferimento delle deleghe per scongiurare così il rischio di trasformare le indicazioni geografiche in meri marchi commerciali».

E ancora: «Abbiamo voluto che il ruolo dell’Agenzia europea sia circoscritto a quello di supporto legale per gli operatori che lo richiedono durante le negoziazioni degli accordi di libero scambio tra l’Ue e paesi terzi, a sostegno di una sempre maggiore presenza dei nostri prodotti sui mercati internazionali e di una loro migliore difesa contro i fenomeni di concorrenza sleale».

Lizzi si sofferma sulla sensibilità politica della Lega nei confronti degli operatori del settore vino, «abbiamo lottato – ripete – affinché le disposizioni più importanti restino all’interno della Pac per preservarne la specificità, consentire revisioni più snelle e avere più protezione. In Italia e in Europa, la Lega si conferma in prima linea per attenzione nei confronti dell’agroalimentare, con proposte di buonsenso a difesa del Made in Italy».

I produttori

«Una volta tanto, il nostro Paese si è saputo muovere compatto nel cogliere i vantaggi introdotti dalla riforma, che dopo l’approvazione della plenaria del Parlamento europeo dovrà essere discussa dal trilogo, il tavolo al quale ci aspettiamo giunga, attraverso il Consiglio, l’orientamento favorevole del nostro governo», afferma, in una nota, Stefano Zanette, presidente del Consorzio di tutela della Doc Prosecco, secondo il quale «l’importanza del progetto va individuata nel rafforzamento del ruolo dei Consorzi di tutela, nell’aumentata protezione delle Ig anche in relazione alle menzioni tradizionali, nella semplificazione delle procedure e nell’introduzione del tema della sostenibilità, non solo ambientale, nelle filiere».

Il Partito democratico

Alla salvaguardia del Prosecco plaude pure il segretario regionale del Pd, Renzo Liva. Lo fa ringraziando Paolo de Castro, relatore dell’emendamento al Parlamento europeo, lo stesso che nel 2021 aveva inoltrato al commissario europeo all’Agricoltura la richiesta di non aggirare la protezione di Dop e Igp nell’Ue. «Siamo soddisfatti – sostiene Liva – dell’unità d’intenti che ha guidato la nostra delegazione al Parlamento europeo in sintonia con gli altri gruppi, come abbiamo sempre auspicato».