Rubano da una casa gioielli e ori per un bottino che supera i 15 mila euro

UDINE. Furto in un appartamento in pieno centro a Udine. I ladri, infatti, hanno preso di mira un’abitazione di via Asquini e sono riusciti a portarsi gioielli e monili in oro per un valore che supera i 15 mila euro.

I malviventi sono riusciti a introdursi in casa e, dopo aver rovistato in tutte le stanze, hanno portato via l’ingente bottino prima di dileguarsi senza lasciare traccia.

Il furto è stato denunciato nel pomeriggio di venerdì 21 aprile: sul posto è intervenuto il Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Udine che ha subito avviato gli accertamenti necessari.