Col motorino contro un albero: ragazza di 16 anni grave

POZZUOLO. Una ragazza di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere uscita di strada con il suo motorino a Pozzuolo, in via Petri. Poco dopo le 19 di sabato 22 maggio la sedicenne ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un albero.

E' stata soccorsa dal personale medico infermieristico arrivato sul posto dopo la chiamata al 112 da parte dei passanti che hanno assistito all'incidente.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Gli operatori hanno soccorso la giovane che è stata trasportata con l'ambulanza, con l'equipe sanitaria dell'elisoccorso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.