Scontro auto-moto, il centauro sbalzato dal mezzo e ferito seriamente

Un uomo di circa 50 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel pomeriggio di sabato 22 aprile per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in via Fermi, zona Marina Sant'Andrea, nel territorio comunale di San Giorgio di Nogaro, area Porto Nogaro.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati una moto e una vettura.

L'uomo viaggiava sulla due ruote ed è stato sbalzato per circa 2 metri a seguito dell'impatto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l'elisoccorso. Nell'impatto l'uomo ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti superiori. Per lui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale di Cattinara.