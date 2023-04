Giro d'Italia sul Lussari, gli spalaneve in vetta

Gli spazzaneve sono arrivati all’ultimo chilometro. No, non c’è (ancora) una corsa ciclistica, è semplicemente il cronoprogramma, rispettato, dei lavori di ripristino della strada che dalla Val Saisera porta al monte Lussari e che il 27 maggio sarà teatro della penultima tappa del Giro d’Italia. Le nevicate degli ultimi giorni non hanno rallentato i lavori portati avanti dalla Protezione civile regionale e supervisionati dall’assessore regionale Riccardo Riccardi e dal direttore Amedeo Aristei. Ecco le immagini

00:32