Omicidio Tisi, Macchi ripreso all'entrata e all'uscita della galleria dopo il delitto

Prima il massacro compiuto in circa quattro minuti attorno alle 5 di sabato 15 aprile, con un coltello da sub nella galleria di piazzale Osoppo. Poi la fuga in sella alla sua bicicletta, dopo aver lavato l'arma con cui aveva ucciso il senzatetto Luca Tisi nella roggia. Il 28enne Bruno Macchi, italiano di origini brasiliane residente in città, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza prima nella zona di via Deciani, dove abitava, poi in piazzale Osoppo come si evince da un filmato diffuso oggi dalla Questura di Udine.

00:41