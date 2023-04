Moto si scontra con un’auto: ferito ragazzo di 17 anni

UDINE. Nella serata di sabato 22 aprile, si è verificato un incidente stradale all'altezza di viale Tricesimo/via Nazionale, rotonda Roadhouse a Udine.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrati una vettura e una moto. In sella alla due ruote c'era un ragazzo di 17 anni, che è rimasto ferito ed è stato assistito dal personale medico infermieristico di un'ambulanza e dell'automedica inviate sul posto dagli infermieri della Sores.

È stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni non sono particolarmente gravi.