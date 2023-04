La trappola del finto incidente: rubati 15mila euro a un’anziana

Truffa ai danni di un’anziana nei giorni scorsi a Moggio udinese. Un’ottantenne ha segnalato ai carabinieri del paese di aver ricevuto, giovedì della scorsa settimana, una telefonata da uno sconosciuto che le aveva detto che suo figlio aveva avuto un incidente e che servivano 8 mila euro per risarcire le altre persone coinvolte.

Successivamente, una giovane si era presentata a casa dell’anziana e aveva ritirato 300 euro in contanti e altri preziosi per un danno stimato di circa 15mila euro.

L’appello. Il sindaco di Resia, Anna Micelli, interviene sul caso di truffa di Moggio Udinese Ecco le sue parole: “In seguito alla notizia di una truffa avvenuta ai danni di un’anziana di Moggio Udinese si richiama tutti alla massima attenzione a non dare confidenza ad estranei che rappresentano situazioni di difficoltà di parenti, per le quali vengono richiesti dei soldi. Un pensiero di vicinanza e di solidarietà alla famiglia coinvolta.

Fatevi portavoce ai vostri vicini di questa notizia, richiamandoli a prestare attenzione e a diffidare di qualsiasi situazione simile a quella citata nell'articolo.

Eventuali segnalazioni potranno essere fatte alla stazione dei carabinieri di Moggio Udinese telefono 043350139 o al 112. È vergognoso che ci si approfitti in questo modo di persone anziane che hanno lavorato tutta una vita per dei risparmi ottenuti con tanta fatica. Resto anch'io a disposizione per qualsiasi informazione o aiuto."