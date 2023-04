Sanità, l’allarme degli ordini professionali: “Troppe aggressioni a medici e infermieri”

UDINE. Quasi ogni giorno medici e infermieri vengono insultati o maltrattati dai pazienti. E se alle volte si sfiorano atteggiamenti violenti, in altri casi è impossibile evitarli.

Gli Ordini professionali ricevono segnalazioni quasi quotidiane e i presidenti di Udine, Gianluigi Tiberio e Stefano Giglio, si dicono «seriamente preoccupati».

Nonostante la Regione abbia garantito i collegamenti tra i presidi sanitari e le sale operative della questura, l’aggressività delle persone non si placa.

«L’attenzione è molto alta – spiega il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche – a livello di squadra, medici e infermieri, cercano di evitare le situazioni di rischio». Tutti chiedono il potenziamento delle misure di sicurezza e soprattutto più personale per riuscire a garantire più tempo al dialogo con i pazienti.

I numeri

Lo scorso anno le Aziende sanitarie hanno trasmesso alla Direzione regionale salute 281 segnalazioni, quest’anno, secondo i presidenti degli Ordine dei medici, la situazione è più o meno la stessa. Il caso della psichiatra uccisa a Pisa da un paziente ha sconvolto tutti: «È una situazione difficile e drammatica figlia di un disagio sociale che, progressivamente, sta diventando insostenibile».

Tiberio non ha dubbi: la questione va affrontata per evitare che il disagio sociale provocato anche dalle liste d’attesa troppo lunghe e dalle difficoltà della sanità si trasformi in una miscela esplosiva». Non a caso, sempre più spesso, nelle sale d’aspetto, i cartelli invitano i pazienti a mantenere atteggiamenti corretti.

La stessa raccomandazione viene fatta anche a tutela del personale di segreteria finito, come i medici, nel mirino degli aggressori. «Di fronte a risposte non sempre tempestive, la gente si infastidisce e agisce in male molo.

Dopo la pandemia questa situazione si evidenzia sempre di più» insiste Tiberio nel rinviare possibili decisioni dopo il confronto nazionale fissato in settimana.

Venerdì il tema sarà al centro del Consiglio nazionale degli Ordini dei medici. Il timore è che l’aggressività dei pazienti sia solo l’ultimo, di una serie, di elementi che disincentivano i giovani a svolgere la professione soprattutto nei reparti più a contatto con il pubblico come la medicina generale, i pronto soccorsi e l’emergenza.

«La collega aggredita nella sede della guardia medica a Udine ha dichiarato di non voler più svolgere la professione, dalle emergenze registriamo la fuga dei professionisti e le scuole di specializzazione soffrono il calo di iscritti» fa notare Tiberio, secondo il quale anche la burocrazia va messa sul banco degli imputati.

«Impieghiamo troppo tempo nelle procedure amministrative – fa notare il presidente dell’Ordine dei medici di Udine –, forse la presa in carico non avviene come dovrebbe». Da qui l’auspicio che, dopo il caso di Pisa, a livello nazionale e, a cascata, nelle regioni, vengano proposti dei correttivi.

Anaao-Assomed

Anche il sindacato nazionale dei medici e della dirigenza ospedaliera si dicono preoccupati per «il clima di crescente tensione che sta interessando anche gli ospedali del Friuli Venezia Giulia con episodi di franca violenza verso i medici in servizio».

In una nota, la segreteria di Anaao-Assomed apprezza i maggiori controlli previsti da Asugi per aumentare la sicurezza a seguito «delle recenti devastazioni e lesioni fisiche subite dai dirigenti sanitari», ma avverte: «L’azione di sorveglianza non è ancora sufficiente soprattutto se non si implementano gli organici».

Anche secondo il sindacato medici e degenti devono poter avere maggior tempo a disposizione da dedicare al dialogo. Non solo. Anaao-Assomed sollecita «la riorganizzazione delle cure sul territorio per ottimizzare, dove è possibile, la diagnosi e il trattamento domiciliare».

Tutti temi, questi, già nell’agenda della giunta Fedriga. E ancora: «Mantenere la sanità pubblica a standard di efficienza europea in un contesto logistico, di risorse umane ed economico avrebbe un’efficace ricaduta sulla ripresa di fiducia nei medici, sulle liste di attesa e nel mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia di risultato sanitario». Il sindacato si dichiara disponibile al confronto per prevenire i rischi di aggressione.