Tecnici sospetti: arrivano i carabinieri e li mettono in fuga

MARANO. Un uomo che abita in centro a Marano, nella mattinata di lunedì 24 aprile, ha segnalato ai carabinieri la presenza di due tecnici sospetti che dicevano di appartenere a una società che fornisce energia elettrica.

Pronto l’intervento dei carabinieri della zona – Marano ricade nel territorio di competenza del comando stazione di San Giorgio di Nogaro – che, proprio grazie a quella telefonata tempestiva fatta dal cittadino, molto probabilmente sono riusciti a evitare dei tentativi di furto nelle case.

La situazione sospetta è stata segnalata, da parte degli stessi carabinieri, anche al sindaco Mauro Popesso. I due sospettati, secondo le testimonianze raccolte, hanno circa 30 anni, la carnagione scura e parlano con un accento tipico dei Paesi dell’Europa dell’Est.

Uno è alto circa un metro e 80 centimetri e ha i capelli a spazzola. L’altro è più basso, circa un metro e 65 centimetri. Uno dei due ieri indossava un giaccone impermeabile simile a quello utilizzato dai tecnici dell’energia.

I due, a quanto si è appreso, hanno dichiarato di essere gli incaricati della sostituzione del contatore “luce” e hanno chiesto di poter entrare in casa. Secondo gli investigatori, tuttavia, la loro intenzione era quella di distrarre il malcapitato, per poi poter arraffare preziosi e denaro. Nel caso in questione, però, il padrone di casa ha percepito che c’era qualcosa che non andava.

E, anche se i sedicenti tecnici lo hanno minacciato più volte dicendogli che rischiava una multa da 30 euro, comunque non li ha fatti entrare e ha informato le forze dell’ordine immediatamente.

E proprio questa sua tempestività ha reso efficace l’intervento dei carabinieri volto a scongiurare altri possibili furti.