Il video

C'è chi omaggia Freddy Mercury e chi sceglie i classici dei manga: la sfilata cosplay a Udine

Il Cosplay Contest è uno degli appuntamenti di punta del mondo eventi targati FEFF. Sotto la loggia del Lionello, decine di personaggi ispirati al mondo dei manga, degli anime, del fumetto, del cinema, della musica e dei videogiochi. Chi ha partecipato alla gara, guidata dalla mitica Giorgia Cosplay, ha avuto la possibilità di vincere, tra i numerosi premi in palio, anche un viaggio in Giappone Giudici del concorso Louis Guglielmero (famoso sosia di Jack Sparrow), Salvatore Carboni (co-fondatore di The King of Games), Silvio Franceschinelli (giornalista e promotore di cultura giapponese e coreana), Alice Higurashi (cosplayer e organizzatrice di eventi cosplay).

03:01