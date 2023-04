New York, sugli schermi di Times Squadre lo spot della sagra di Romans di Varmo

Romans di Varmo sbarca “virtualmente” a New York, a Times Square, crocevia di culture: ora il cuore pulsante della metropoli americana batte anche per la lontana e piccola frazione varmese. Com’è successo? I ragazzi della Pro loco “Lis Aghis” hanno realizzato un video promozionale di 15 secondi per la sagra di San Pietro (23-29 giugno). È il vicepresidente Enrico Asquini promotore dell’iniziativa a raccontare l’originale iniziativa: «Abbiamo letto in un articolo che una azienda dava l’opportunità di pubblicare spot o foto direttamente a Times Square a un prezzo contenuto, circa 40 dollari. Abbiamo deciso quindi di realizzare un video dove con poche immagini comunichiamo le date della sagra e la nostra offerta culinaria. Poi ringraziamo Francesco Duri, un nostro caro amico, che ha fatto il video del lancio regalandoci una grande emozione. Per la realizzazione e la promozione vorrei ringraziare tutti i miei amici e collaboratori: Davide, Simone, Massimiliano, Alberto e Luca». (video Pro loco Lis Aghis)

00:25