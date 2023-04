Le celebrazioni del 25 aprile: il primo discorso di De Toni, l’omaggio ai caduti nel cimitero di guerra a Tavagnacco

Le celebrazioni del 25 aprile a Udine sono state aperte dall’omaggio ai caduti del Commonwealth che riposano nel cimitero di guerra di Tavagnacco. La cerimonia, a cui ha peso parte un centinaio di persone tra cui numerosi sindaci dei comuni friulani e l’ex sindaco di Udine Pietro Fontanini, è stata introdotta dalla deposizione delle corone, cui è seguito il silenzio, il discorso del sindaco di Tavagnacco Giovanni Cucci, l’allocuzione del neosindaco di Udine Alberto Felice De Toni, e la recita del kaddish - la preghiera ebraica per i defunti.

Nel cimitero di Tavagnacco sono sepolti 414 caduti della seconda guerra mondiale che hanno combattuto in Friuli( provenivano dai vari domini del Commonwealth, tra cui la Palestina, l’Australia e la Nuova Zelanda.

Il primo discorso pubblico di De Toni come sindaco di Udine durante le celebrazioni per il 25 aprile (Foto Petrussi)

Il primo 25 aprile per De Toni sindaco

Ma le celebrazioni del 25 aprile hanno rappresentato anche il primo discorso pubblico come sindaco di Alberto Felice De Toni che si è detto «emozionato di pronunciare queste parole come sindaco di una città, Udine, onorata della medaglia d’oro al valore militare».

«Sono particolarmente emozionato perché il 25 aprile non può, e non potrà mai essere, un rito vuoto, una commemorazione retorica. Il 25 aprile non è una festa che ricorda avvenimenti lontani, di cui si può discutere in maniera distaccata, distanti dalla nostra vita quotidiana. Il 25 aprile, festa della Liberazione, è alla radice stessa per cui siamo, noi, qui, oggi. Una comunità di persone libere, che vivono in una democrazia con una delle costituzioni più belle del mondo, nelle difficoltà e anche nelle contraddizioni delle democrazie contemporanee, nella complessità e nelle ingiustizie del sistema economico moderno, ma che possono liberamente decidere del proprio futuro e di se stesse. Il 25 aprile, festa della Liberazione, ci ricorda ogni anno il senso e il bene prezioso della libertà», ha detto il sindaco.

A Pordenone, Agrusti: sangue della Resistenza è l'inchiostro della nostra Costituzione

«Quella odierna è una giornata che più di altre unisce l'Italia democratica attorno ai valori non declinabili della nostra Costituzione, che proprio da quella che è stata la nostra guerra patriottica ha trovato forma ed ispirazione. Ma il sangue versato dagli uomini e dalle donne, dai tanti giovani, che avevano deciso di sacrificare la loro vita per la causa della libertà e dell'indipendenza di questo Paese, è stato l'inchiostro indelebile con il quale è stata scritta ogni parola della nostra Costituzione».

Lo ha detto il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, nel suo intervento odierno per celebrare il 25 aprile. «Mi piacerebbe vedere in questa piazza, assieme ai partigiani, alle associazioni e alle istituzioni, centinaia di ragazzi delle scuole, perché non vivano questo giorno semplicemente come vacanza dalla scuola, ma si sentano partecipi nel ribadire un giuramento collettivo per la democrazia, per la libertà, e per la pace - ha aggiunto - Una piazza dove si realizza una staffetta tra generazioni, un passaggio di testimone, affinché quegli ideali si conservino, si rafforzino e con essi l'idea che la Patria è di tutti, che la democrazia e la libertà sono beni inestimabili ma che vanno coltivati, vanno difesi»

A Trieste un corteo non autorizzato

Un corteo «antifascista», non autorizzato, promosso dal movimento Burjana, partito da campo San Giacomo a Trieste, si sta dirigendo verso il monumento nazionale della Risiera di San Sabba, dove è in programma la cerimonia in occasione del 25 aprile. Il corteo è scortato dalle forze dell'ordine, i manifestanti lungo il tragitto camminavano per lo più sui marciapiedi. La strada che conduce alla Risiera è stata chiusa al passaggio dei veicoli ed è presidiata dai mezzi della polizia. I poliziotti sono in tenuta antisommossa. Il corteo non ha ancora raggiunto via Giovanni Palatucci, dove si trova la Risiera.