Escursionista cade in montagna e non riesce a camminare: soccorsa e portata a valle

PONTEBBA. Tra le 11 e le 12 di martedì 25 aprile la stazione di Moggio Udinese del Soccorso alpino, assieme all’elisoccorso regionale e alla Guardia di finanza, è intervenuta per soccorrere una escursionista in difficoltà.

La donna, residente in Carnia, si trovava assieme al suo compagno in escursione nel Rio degli Uccelli quando, a quota 900 metri, è scivolata ruzzolando per alcuni metri.

Quando si è rialzata non riusciva più a proseguire autonomamente. Il suo compagno, tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino, si è portato fuori dal vallone per poter chiamare i soccorsi.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso regionale che ha verricellato a bordo il tecnico e la donna, portandoli a valle. I due, poi, hanno proseguito con mezzi propri