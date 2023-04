Il Far east film festival riempie gli alberghi: in aumento le presenze

Migliaia di persone in città. Ospiti, relatori, semplici appassionati. Che riempiono non soltanto le seggiole delle conferenze e le poltrone delle sale, ma anche le stanze delle strutture ricettive cittadine.

È l’effetto Far East Film Festival, la rassegna dedicata alla cultura asiatica che fino al 29 aprile continuerà a proporre agli amanti di tutto ciò che è Oriente una full immersion tra cinema, arti visive, giornalismo.

Difficile misurare a pochi giorni dall’avvio l’impatto economico che la manifestazione, giunta alla venticinquesima edizione e organizzata dal Centro espressioni cinematografiche, genera sul territorio.

Una cartina tornasole è fornita però dalla percentuale di riempimento di alberghi, appartamenti e bed and breakfast che si trovano in centro e nella prima periferia della città: difficile trovare una camera libera in questi giorni, complice l’incrocio con i ponti del 25 aprile e del Primo maggio, che hanno spinto molti turisti, provenienti dalle altre regioni d’Italia, ad approfittare delle giornate libere per scoprire Udine.

Il Feff porta in città 3 mila ospiti ufficiali, tra relatori, attori, registi: per domani, ad esempio, gli organizzatori hanno gestito l’ospitalità per 419 persone nelle strutture ricettive della città; il 21 aprile - giorno dell’inaugurazione - erano 146, il 22 aprile 266 e l’altroieri 290. Dall’apertura all’ultimo atto, il festival occupa ogni giorno da un minimo di cento a un massimo di 340 camere.

Del resto è sufficiente dare un’occhiata alle principali piattaforme di prenotazione delle strutture ricettive online per rendersi conto dell’afflusso di ospiti negli alberghi cittadini: difficile trovare una stanza in settimana negli hotel del centro e della prima periferia.

Secondo Booking, il 98 per cento delle strutture è off limits da oggi a domenica.

La tendenza è confermata dagli albergatori udinesi. «Già dal giorno del debutto del festival registriamo arrivi di appassionati che arrivano in città per seguire eventi e proiezioni – spiega Giuliana Ganzini dell’hotel Suite Inn di via Francesco di Toppo –. Gli ospiti si fermano in media due o tre giorni e spesso sono fidelizzati, nel senso che tornano da diversi anni: arrivano in prevalenza dall’Italia e quest’anno in particolare dalla Slovenia», spiega la direttrice della struttura.

Gli hotel più gettonati per chi intende partecipare alle iniziative del festival sono ovviamente quelli del centro. «Qualche sporadica presenza legata al Feff» è segnalata tuttavia anche dal titolare dell’albergo Là di Moret di via Tricesimo, nella zona nord di Udine.