Perde il controllo dell’auto che si ribalta: due feriti, uno è grave

GEMONA. Attorno alle 5:30 di martedì 25 aprile, a Gemona, in via Campo, due uomini sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato in seguito a un incidente stradale accaduto a Campolessi di Gemona.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è cappottata.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Gemona e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha soccorso le due persone coinvolte nell'incidente, che nel frattempo erano riuscite a uscire autonomamente dall'abitacolo.

Uno dei due uomini ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stato controllato sul posto; l'altro uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elisoccorso, cosciente, stabile.

Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.