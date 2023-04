Doglie all'improvviso, la bimba nasce in casa: l'infermiera guida il papà al telefono

Intorno alle 5.30 di martedì 25 aprile, una chiamata di aiuto è giunta al Numero unico di emergenza Nue112 da parte di un papà di Pasiano di Pordenone per la propria compagna in procinto di partorire. La piccola Marta è nata poco prima dell'arrivo dei mezzi di soccorso. Il papà: "Grazie ai medici e ai miei vicini. Non sono mai stato da solo".

01:43