A Baisho Chieko il Gelso d’Oro: «Il premio mi onora, un riconoscimento alla mia carriera»

Baisho Chieko, filmografia lunga chilometri e discografia da collezione, è il Gelso d’oro alla Carriera del Far East Film Festival numero 25.

Questa sera, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle 19.30, la consegna del premio all’attrice, cantante e doppiatrice giapponese, classe 1941, nota per aver interpretato Sakura, nella serie giapponese Otoko wa tsurai yo, dove per ventisei anni e quarantotto film, ha vestito i panni della sorellastra sempre in pensiero di Tora – San, venditore ambulante che si innamora ad ogni episodio senza mai essere ricambiato. Ma Baisho Chieko, ben prima che tutti i giapponesi incontrandola la chiamassero Sakura -san e le chiedessero notizie del fratello Tora -san, era già una cantante pop di successo.

Quando la serie cinematografica che l'ha resa famosa si è conclusa nel 1995, ha continuato come doppiatrice e attrice in tutta una serie di ruoli dal comico al drammatico. Considerata una stella di prima grandezza, basti pensare che Miyazaki, il maestro giapponese dell’animazione, ha segretamente modellato su di lei Sophie Hatter, il personaggio principale del Castello errante di Howl, è stata premiata come migliore attrice anche ai Mainichi Blue Ribbon Awards, per la seconda volta, a 42 anni di distanza da quando aveva ricevuto lo stesso riconoscimento nel 1981.

«Quando ho saputo che ero stata invitata al Far East Film Festival di Udine e che avrei ricevuto un premio – svela Baisho Chieko – mi sono detta: “Davvero? Per Plan 75?”. E invece… Che sorpresa! Il Gelso d’Oro alla Carriera celebra tutto il lavoro che ho svolto da quando sono entrata nel mondo del cinema! Sono davvero felice che i miei ruoli da attrice vengano apprezzati anche all’estero: i film sono proprio qualcosa di meraviglioso… Ringrazio di cuore tutto lo staff del Feff e, ovviamente, prometto che continuerò a recitare con passione e dedizione”.

La celebre attrice accompagna a Udine “Plan 75”, (in proiezione oggi alle 19.30, al teatro Nuovo). Presentato al 75° Festival di Cannes (menzione speciale Caméra d’Or) e al 40° Torino Film Festival, Plan 75 è la potente opera prima della regista Hayakawa Chie e uscirà nei cinema italiani il prossimo 11 maggio, sotto il segno della Tucker Film.

Il film, un dramma distopico che nel 2019, la regista ha discusso proprio al Far East Film Festival, durante le sessioni industry di Focus Asia, racconta di un programma governativo giapponese che mira ad arginare un’emergenza nazionale: l’invecchiamento della popolazione. Ai i costi pubblici del welfare, si prova a dare un freno attraverso la possibilità per gli anziani di ricorrere all’eutanasia di Stato. Vivere o morire insomma non è più posto come un dilemma etico ma è una questione di burocrazia.

Al pubblico farestiano Chieko si presenta con altri due film scelti da lei personalmente: il primissimo Tora-san. Our lovable tramp (Tora -San, il nostro adorabile vagabondo, sabato alle 9.30, Teatro Nuovo) e Spring Comes Late (domani, alle 18.30, al Visionario).