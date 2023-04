Fanno un buco nella parete e rubano mille euro in un bar

BUJA. Due furti sono stati messi a segno, nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 aprile, a Buja. I ladri si sono introdotti, dopo aver forzato una finestra, in un'azienda che ha sede in via Europa Unita, a Buja. Hanno aperto la cassaforte ma era vuota.

A quel punto, dopo aver praticato un foto nel muro di cartongesso, sono riusciti a raggiungere l'interno del Dry Bar, che confina con la ditta.

"Sono entrati solo nel mio ufficio - racconta la titolare, Elisa Lostuzzo, che non nasconde l'amarezza -, perché si sono evidentemente accorti delle telecamere che abbiamo installato nel magazzino e nel bar. Hanno messo tutto a soqquadro. Mi hanno aperto i cassetti e rovesciato tutti i documenti. Un disastro. Una violazione della privacy. Ci siamo accorti del furto questa mattina, quando siamo entrati in ufficio per prendere le monete che ci servivano. Hanno portato via 1.000 euro.

Non proprio pochi spiccioli per chi ha un'attività. Poi sono fuggiti. Abbiamo paura perché spesso entriamo in ufficio anche durante la notte, se c'è bisogno. Quello che è successo è un fatto grave".

Sull'accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, cui si è rivolta la titolare per la denuncia.