La sagra degli asparagi comincia sabato: l’evento culinario più atteso in Friuli

Sabato comincia a Tavagnacco la 85ª Festa degli Asparagi, una delle più antiche manifestazioni di promozione di prodotti agricoli e della gastronomia che si organizzano in Friuli. Un fiore all’occhiello della Pro loco Tavagnacco, presieduta Nicola Macor.

Fornelli accessi, dunque, nell’ultimo week end di aprile e i primi due fine settimana di maggio (nei giorni 29, 30, 1, 6, 7, 13 e 14 maggio 2023) al parco comunale di via Tolmezzo a Tavagnacco, naturalmente.

«La nostra sagra si è affermata nel panorama degli eventi friulani – spiega Macor – ed è stata decorata, nel 2019, in ambito nazionale, del sigillo di “Sagra di Qualità”, conquistato per l’organizzazione e la storicità dell’iniziativa. Siamo riusciti negli anni ad attirare l’attenzione di visitatori provenienti dall’intera regione e anche dalle nazioni vicine. Anche quest’anno i piatti a base di asparagi che hanno reso celebre la festa e i suoi cuochi saranno affiancati da un programma di appuntamenti in grado di soddisfare esigenze ed interessi tra i più disparati».

Nei tre week end le cucine saranno aperte ogni giorno con un ampio orario, sia a pranzo sia a cena. Inoltre, l’animazione per i bambini, nel parco della festa, sarà assicurata dai ragazzi dell’Oratorio Arcobaleno con giochi e attività di sicuro richiamo.

Sabato, alle 11, per l’inaugurazione, Matteo Bellotto presenta il suo libro “Di terra e di vino”, un romanzo che è un viaggio nella profondità del Friuli, fino ai suoi margini, laddove il silenzio delle persone e la voce del vino si diffondono tra campagne e osterie. Non poteva mancare la musica: in serata concerto con “Cindy e the rock history”, per seguire il 30 aprile con “Dave e i bachi da seta”. Il 6 maggio musica con gli “Exes” e, sabato 13, serata dedicata agli alpini, con il concerto del Complesso bandistico ”Ciro Bianchi” di Cittadella di Padova. Nel fine settimana dell’adunata sarà anche proposto un piatto dedicato alle penne nere. Il week end del 6 e 7 maggio si contraddistinguerà per il divertimento in bicicletta: si partirà sabato 6 con la Ciclofesta (organizzata da Ciclo Assi Friuli). Nel pomeriggio spazio ai bambini per insegnare loro le regole nell’uso della bicicletta con prove pratiche, piccole gimkane e semplici suggerimenti per pedalare in sicurezza sulle nostre strade. Domenica 7 maggio alle 9.30 prenderà il via la Pedalata del Cormôr e delle rogge.

Non meno interessante il ritorno del Laboratorio del Gusto, quest’anno curati direttamente dall’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia. Si parte lunedi 1 maggio alle 18 con due ore dedicate ai vini autoctoni regionali abbinati agli asparagi.

Domenica 14, alle 18, il gran finale della festa sarà garantito dall’Aperitivo con l’autore Angelo Floramo che presenterà, insieme con Martina Del Piccolo, il libro “Vino e libertà”, dove l’avvincente narrazione dell’autore mescola esperienze personali, ideali di libertà e storie di vino e di cibo. Maggiori informazioni sulla festa sul sito www.protavagnacco.it o sulla pagina Facebook della Pro Loco Tavagnacco.