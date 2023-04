Cugine uccise sulla A28, il papà di Jessica Fragasso: "E' stata fatta un po' di giustizia"

Alain Fragasso, padre di Jessica, 20 anni di Mareno di Piave, travolta e uccisa in auto assieme alla cugina il 30 gennaio 2022 sulla A28, era presente in Corte d'Appello a Trieste per il processo a carico dell'imprenditore bulgaro Dimitre Traykov, 62 anni, accusato di omicidio stradale plurimo, omissione di soccorso e lesioni gravissime. La Corte ha confermato la condanna a sette anni pronunciata in primo grado. "E' stata fatta un po' di giustizia", il commento del padre della ragazza (video a cura di Ilaria Purassanta).

00:52