Ancora furti in Friuli, tre colpi nella notte: via denaro e gioielli a Varmo, bottino da 15 mila euro in una casa a Manzano

VARMO E MANZANO. Ancora furti in Friuli. Due colpi sono stati messi a segno, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, a Belgrado di Varmo. I ladri hanno praticato un foto negli infissi e sono riusciti a introdursi all'interno delle abitazioni. In una delle due case, di proprietà di un sessantenne, sono spariti 450 euro in contanti.

Nell'altra casa i banditi sono entrati ma non hanno trovato nulla da portare via. A denunciare i furti, nella mattinata di giovedì 27 aprile, sono stati i proprietari. Indagini dei carabinieri, che invitano i cittadini a segnalare persone o automobili sospette che si aggirano sul territorio.

Furto da 15 mila euro in un'abitazione anche nel Comune di Manzano. I ladri hanno forzato una porta finestra e una volta entrati in casa hanno frugato in tutte le stanze. È successo tra il 20 e il 25 aprile. A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stata la proprietaria, una donna di 84 anni. Sono stati rubati monili in oro e denaro contante per un valore che supera i 15 mila euro.